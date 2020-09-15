Belediyeden 'Anne Taksi' projesi

15 Eylül 2020 Salı, 11:16

İzmit'te CHP'li belediye tarafından ekonomik durumu uygun olmayan vatandaşlara yönelik Anne Taksi Projesi başlatılıyor.



İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçecek olan Anne Taksi uygulamasıyla birlikte, sosyo-ekonomik durumu uygun olmayan ailelerde doğum yapan anneler hastaneden evlerine ücretsiz olarak rahatça ve güvenle ulaşılabilecek.

BAŞKAN KAPLAN HÜRRİYET: ANNELERİN YANINDAYIZ

'Anne Taksi' projesiyle birlikte doğum yapan ve ekonomisi uygun olmayan annelerin hastaneden evlerine güvenle ve ücretsiz ulaşabileceklerini ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak, sosyo-ekonomik durumu uygun olmayan vatandaşlarımıza yönelik uygulamaya alacağımız Anne Taksi projesiyle, yeni doğum yapan annelerimizin yanında olarak, telaşlı zamanlarında onlara destek olmak istedik. Doğumdan sonra evlerine güvenle gitmeleri için hayata geçireceğimiz bu projeyle İzmit’te doğum yapan kadınlarımızı yalnız bırakmayacağız” dedi.