Belediyenin önünde aracını yaktı, gözyaşlarına boğuldu
Afyonkarahisar Belediyesi önünde ekonomik kriz yüzünden bunalıma giren yurttaş, aracını yaktı. O anlar çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.
.
Afyonkarahisar Belediyesi önünde, gözyaşları içinde yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dile getiren yurttaş, aracını yakarak isyan etti. Olay yerine gelen polis bunalıma giren yurttaşı teselli etmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Mansur Yavaş'tan gelen SMS esnafın yüzünü güldürdü
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- Bulu, İlk 100 hedefine hızla yürüyor!
- Koca, illere göre risk haritasını paylaştı
Video Haberler
- AFAD'dan hayati deprem uyarısı: İşte yapmanız gerekenler
- Su kanalına uçtular: 2 ölü
- Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı
- Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar
- İstanbul'da metro hattında korku dolu anlar
- Tam 1 milyon 877 bin lira değerinde! Servet buldu
- Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf
- Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Mansur Yavaş'tan gelen SMS esnafın yüzünü güldürdü
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- Bulu, İlk 100 hedefine hızla yürüyor!
- Koca, illere göre risk haritasını paylaştı