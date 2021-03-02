Belediyenin önünde aracını yaktı, gözyaşlarına boğuldu

02 Mart 2021 Salı, 12:28

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Afyonkarahisar Belediyesi önünde, gözyaşları içinde yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dile getiren yurttaş, aracını yakarak isyan etti. Olay yerine gelen polis bunalıma giren yurttaşı teselli etmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü.