Belediyenin önünde aracını yaktı, gözyaşlarına boğuldu

Afyonkarahisar Belediyesi önünde ekonomik kriz yüzünden bunalıma giren yurttaş, aracını yaktı. O anlar çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2021 Salı, 12:28
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Afyonkarahisar Belediyesi önünde, gözyaşları içinde yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dile getiren yurttaş, aracını yakarak isyan etti. Olay yerine gelen polis bunalıma giren yurttaşı teselli etmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü.


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