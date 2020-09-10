Belek'te caretta caretta yuva sayısı 3 bin 200'e ulaştı
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'ndeki caretta caretta yuva sayısı 3 bin 200'e ulaştı.
Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat, yaptığı yazılı açıklamada, "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında 21 yıldır Belek'te caretta carettaları takip ettiklerini belirtti.
Bölgenin Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanlarından biri olduğuna işaret eden Canbolat, "Aksu ilçesinden Manavgat ilçesine kadar 30 kilometrelik sahilde çalışıyoruz. Bu sezon bölgemiz 3 bin 200 yuvaya ev sahipliği yapıyor. Bu yuvalardan yaklaşık 75 bin yavru da denizle buluştu. Bu sezon rekor yuva sayısına ulaştık." diye konuştu.
Antalya'da 650 kilometrelik kıyı şeridinde 9 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı bulunduğunu bildiren Canbolat, Belek'e yapılacak bir tedavi ve rehabilitasyon merkezinin bölge için çok faydalı olacağını, bununla ilgili girişimlerde bulunduklarını kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- O binaya talipli çıktı! İşte ödeyeceği rakam
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım
- MHP'li vekil Albayrak'a kızdı: Cevap ver
Video Haberler
- Çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttılar
- Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı
- Beşiktaş'ta pitbull dehşeti
- Otomobil bomba gibi patlayıp alev aldı
- Bir gazetecinin Türkiye'ye faydası ancak böyle olur
- Havada gergin anlar! Rusya o görüntüleri yayınladı
- Rusya'da kilisenin kubbesi vinçten böyle düştü
- Çağlayan Adliyesi önündeki çatışma anı kamerada
- Motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı
- Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- O binaya talipli çıktı! İşte ödeyeceği rakam
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım
- MHP'li vekil Albayrak'a kızdı: Cevap ver