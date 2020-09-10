Belek'te caretta caretta yuva sayısı 3 bin 200'e ulaştı

10 Eylül 2020 Perşembe, 15:28

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat, yaptığı yazılı açıklamada, "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında 21 yıldır Belek'te caretta carettaları takip ettiklerini belirtti.

Bölgenin Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanlarından biri olduğuna işaret eden Canbolat, "Aksu ilçesinden Manavgat ilçesine kadar 30 kilometrelik sahilde çalışıyoruz. Bu sezon bölgemiz 3 bin 200 yuvaya ev sahipliği yapıyor. Bu yuvalardan yaklaşık 75 bin yavru da denizle buluştu. Bu sezon rekor yuva sayısına ulaştık." diye konuştu.

Antalya'da 650 kilometrelik kıyı şeridinde 9 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı bulunduğunu bildiren Canbolat, Belek'e yapılacak bir tedavi ve rehabilitasyon merkezinin bölge için çok faydalı olacağını, bununla ilgili girişimlerde bulunduklarını kaydetti.