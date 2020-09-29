Belgesel sinemacı Çayan Demirel emeklilik hakkı kazandı

29 Eylül 2020 Salı, 14:52

Bianet'ten Ayşegül Özbek’in haberine göre, mahkeme Adli Tıp raporlarını dikkate alarak, Demirel’in 18 Mart 2015’ten itibaren malulen emekliliğine karar verdi.

Demirel'in eşi Ayşe Çetinbaş, “4.5 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz ve çok yorulduk maalesef. Çayan’ın başından itibaren yüzde 99 engelli raporu olmasına rağmen, sürekli bakıma muhtaç değildir gerekçesiyle SGK malulen emeklilik talebimizi reddetti. Herhalde yoğunluktan dolayı bir aksama oldu diye düşünüyorduk. Bunu SGK’nin üst kuruluna götürdük. Üst kurul bile on tane profesörün imzasıyla Çayan’ın sürekli bakıma ihtiyaç olmadığı görüşünü onayladılar. Dolayısıyla o noktadan sonra dava açmak dışında bir seçeneğimiz kalmamıştı. Çok yorucu bir süreç oldu. Engellilerin yaşadığı koşullar zaten çok zor. Biz yine şanslıyız, avukatlarımız, arkadaşlarımız var onlar takip edip yürüttüler bu davayı. 4.5 yılın sonunda bu sefer Adli Tıp Üst Kurulu bizim haklı olduğumuzu teyit etti” ifadelerini kullandı.

'İTİRAZ OTOMATİK OLACAK'

Sürecin henüz bitmediğini ve devletin otomatik olarak itiraz edeceğini belirten Çetinbaş, açıklamasına şöyle devam etti:

“Tabii ki çok rahatladık, Çayan çok mutlu oldu. Bunca olumsuz rapordan, gelişmelerden sonra bu kabus bitecek sanıyordum. Biz hemen maaşımızı alabileceğiz diye düşünüyorduk ama şöyle bir süreç oluyormuş. Devlet davayı kaybettiği için otomatik olarak itiraz edecekmiş. Bizim alışık olduğumuz İstinaf, Yargıtay süreçleri bu anlamda da işleyecekmiş. Ne yazık ki can sıkıcı bir sevinç ama ben yine de olumlu yandan bakıyorum. Bu dava engellilerin maruz kaldığı hak ihlallerine emsal olur umarım. Çayan ve ben 5.5 yıldır çalışamıyoruz. Çayan’ın annesi olduğu için ben kısmen çalışabiliyorum ama herhangi bir katkı almıyoruz devletten. Bütün başvurularımız reddedildi.”

'PANDEMİ NEDENİYLE TEDAVİLER VE TERAPİLER İPTAL OLDU'

Çayan Demirel’in sağlık durumu ile ilgili olarak da konuşan Ayşe Çetinbaş, “Çayan’da çok bir değişiklik yok. Sadece pandemiden kaynaklı Çayan’ın bütün tedavileri ve terapileri iptal oldu. Daha çok evdeyiz. Bu nedenle fiziksel olarak gerileme var aslında. Psikolojik olarak da etkilendi. Ben başından beri sessiz kalmamaya uğraşıyorum. Çayan’ın durumu bu kadar ortadayken bu kararların çıkması kasıt gibiydi. Engellilerin uğradığı hak ihlallerine dikkat çekmek istedik bir taraftan da” dedi.