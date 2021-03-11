Belhanda krizinde 'istifa dayatması' iddiası

11 Mart 2021 Perşembe, 14:48

Galatasaray’da Belhanda’nın gönderilmesiyle yaşanan olaylar gündemdeki sıcaklığını korurken yönetimin istifadan döndüğü iddia edildi.

Sosyal medyaya yansıyan gelişmelere göre, Fatih Terim'in, "Ceza verin ama göndermeyin.." dediği Belhanda için yönetimden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın istifa tehdidinde bulunduğu öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine telefon trafiği yaşandı, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasındaki gerilim tırmanırken Cengiz de Belhanda'yı gönderme kararı aldı.