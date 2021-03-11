Belhanda krizinde 'istifa dayatması' iddiası
İddialara göre, Fatih Terim'in, "Ceza verin ama göndermeyin.." dediği Belhanda için yönetimden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın istifa tehdidinde bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray’da Belhanda’nın gönderilmesiyle yaşanan olaylar gündemdeki sıcaklığını korurken yönetimin istifadan döndüğü iddia edildi.
Sosyal medyaya yansıyan gelişmelere göre, Fatih Terim'in, "Ceza verin ama göndermeyin.." dediği Belhanda için yönetimden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın istifa tehdidinde bulunduğu öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine telefon trafiği yaşandı, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasındaki gerilim tırmanırken Cengiz de Belhanda'yı gönderme kararı aldı.
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