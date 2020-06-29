Bellini’nin ‘Resimli Konstantiniyye Günlüğü’
Venedik’ten 1479 Eylül’ünde Konstantiniyye’ye gelen Gentile Bellini’nin, 16 ay süresince yaptığı resimlerden neden hiçbiri Türkiye’de kalmadı? Bellini, sarayda Fatih Sultan Mehmet’in şu anda Londra’da bulunan portesinden başka hangi resimleri yapmıştı? Burhan Kum, bu sorular ışığında hazırladığı fantastik çizgi romanında, Bellini’nin tekniğini kullandı.
Bir
ülkenin, tarihinde ilk kez perspektif ve anatomi resmiyle tanışıyor olması ne
anlama geliyor? Venedik’ten 1479 yılının Eylül ayında Konstantiniyye’ye gelen
Gentile Bellini’nin, 16 ay süresince yaptığı resimlerden neden hiçbiri Türkiye’de
kalmadı? Bellini, Fatih Sultan Mehmet’in şu anda Londra’da bulunan portesinden
başka hangi resimleri yapmıştı? Sultanın inşa ettirdiği yeni harem binasına
‘erotik freskler’ yaptığı doğru muydu? Bu freskler nasıl görünüyordu? Burhan
Kum, bu sorular ışığında geçmişte bugünün izlerini aradığı bu fantastik çizgi romanını, Bellini’nin tekniğiyle, 128 tuval
üzerine yağlıboya ve sepya mürekkep kullanarak çizmiş.
Gentile Bellini'nin Resimli Konstantiniyye Günlüğü / Burhan Kum / 1984 Yayınevi / 176 s.
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