Bellini’nin ‘Resimli Konstantiniyye Günlüğü’

29 Haziran 2020 Pazartesi, 13:22

Bir ülkenin, tarihinde ilk kez perspektif ve anatomi resmiyle tanışıyor olması ne anlama geliyor? Venedik’ten 1479 yılının Eylül ayında Konstantiniyye’ye gelen Gentile Bellini’nin, 16 ay süresince yaptığı resimlerden neden hiçbiri Türkiye’de kalmadı? Bellini, Fatih Sultan Mehmet’in şu anda Londra’da bulunan portesinden başka hangi resimleri yapmıştı? Sultanın inşa ettirdiği yeni harem binasına ‘erotik freskler’ yaptığı doğru muydu? Bu freskler nasıl görünüyordu? Burhan Kum, bu sorular ışığında geçmişte bugünün izlerini aradığı bu fantastik çizgi romanını, Bellini’nin tekniğiyle, 128 tuval üzerine yağlıboya ve sepya mürekkep kullanarak çizmiş.