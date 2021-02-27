‘Ben katil değil de ne diyeyim’ isyanı
Kütahya’nın Altınbaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde 22 Temmuz 2019 tarihinde tarla paylaşımı nedeniyle 2 kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle “Kasten öldürmeye teşebbüsten” suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık İbrahim Çakı (63) kendisine “katil” diyen ölenlerin yakını için suç duyurusunda bulundu.
Çakı, infaz yasası kapsamında geçen nisan ayında ev hapsi şartıyla tahliye edilmesinin ardından kendisine ‘katil’ diyen, olayda yaşamını yitiren Gülsüm Yıldız’ın ablası Şerife Ertuğrul hakkında suç duyurusunda bulundu. Diğer 3 sanığın tutuklu yargılanmasına devam ediliyor. Cumhuriyet olaya ilişkin gelişmeleri “Ağırlaştırılmış müebbet istenen sanık tahliye edildi” haberiyle gündeme getirmişti.
‘BİR YANIM HEP EKSİK’
Tahliye sonrası katıldığı bir televizyon programında Çakı ve diğer sanıklar için kullandığı “katil” ifadesi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Şerife Ertuğrul, Emniyet’e giderek ifade verdi. İfade sonrası Cumhuriyet’e konuşan Ertuğrul, 2 aylık hamile kız kardeşinin öldürüldüğü, annesi Ayşe Batmaz’ın ise bitkisel hayatta olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Kardeşimin kanlar içindeki hali gözümün önünden bir an olsun gitmiyor. Annem bitkisel hayatta, bir tarafım hep eksik. Bana acıların en büyüğünü yaşattılar. Kız kardeşimin çocukları annesiz kaldı. Yarınlarımızı ve hayatımızı çalan bu insanlara ben ‘katil’ dediğim için Emniyet’e giderek ifade verdim. Bu insanlara ben katil değil de ne diyim? Benim tek istediğim adaletin tecelli etmesidir. Beni susturmak için ellerinden geleni yapıyorlar, ama şunu bilin, sizden korkmuyorum. Çünkü siz benim sahip olduğum herşeyi aldınız. Başıma bir iş gelirse bunun tek sorumlusu İbrahim Çakı’dır.”
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti
- Diyanet aza sebat istedi
- Gates, Android'i neden iPhone'a tercih ettiğini açıkladı
- Şeyh'in avukatı mağdur çocuğu suçladı!
- Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' tepkilerine yanıt
- Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
- İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mart genelgesi
- İYİ Partili Dervişoğlu'ndan fezlekelere ilişkin açıklama
Video Haberler
- Polise ihbarda bulundular, gerçek sonradan ortaya çıktı
- “Ekmeği güzel pişirmiyorsun deyip kardeşini öldürdü
- Salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
- Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
- Dikkat! 15 dakikada bulaşıyor
- İETT otobüsünde ''su saati'' alarmı
- Başkent'te çıkan yangında gıda deposu küle döndü
- Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
- Dünyaca ünlü kebapçıya büyük şok
- İktidarın Aynı gemideyiz sözüne yurttaştan olay yanıt
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti
- Diyanet aza sebat istedi
- Gates, Android'i neden iPhone'a tercih ettiğini açıkladı
- Şeyh'in avukatı mağdur çocuğu suçladı!
- Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' tepkilerine yanıt
- Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
- İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mart genelgesi
- İYİ Partili Dervişoğlu'ndan fezlekelere ilişkin açıklama