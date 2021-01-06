Benzine 11 kuruş zam!
Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş zam gelecek. Zam, pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (Epgis) yaptığı açıklamada, benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapılacağı belirtildi.
Açıklamaya göre, zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 4 kuruş ise Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- İhaleler genç başkana!
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- 'Bir gün artık 24 saatten daha kısa'
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- ‘Türk üssü gündeme gelebilir’
- Ali Babacan'dan flaş erken seçim açıklaması
- Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt
Video Haberler
- Sloganlar karşısında Beyaz Tv muhabirinin zor anları
- Plakasında Maşallah yazan araçla 350 bin liralık gasp
- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler
- Üsküdar'da haç çıkarma töreni
- Çıray da 'Gezi' dedi: Provokasyonlara benziyor
- Tepkiler sonrası Milli Piyango hatasını kabul etti
- Adıyaman’da korkutan patlama
- Canlı yayında el sallayan Bulu’ya yuhalama
- Telsizle polisin başına defalarca vurdu
- Doğu Perinçek'ten dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- İhaleler genç başkana!
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- 'Bir gün artık 24 saatten daha kısa'
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- ‘Türk üssü gündeme gelebilir’
- Ali Babacan'dan flaş erken seçim açıklaması
- Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt