Benzine 11 kuruş zam!

06 Ocak 2021 Çarşamba, 18:24

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (Epgis) yaptığı açıklamada, benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 4 kuruş ise Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak.