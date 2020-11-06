Beraat kararı sonrası ilk tepki: Yaşa Fenerbahçe

Beraat kararına ilk tepki aynı zamanda avukat olan Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı ve eski TFF yöneticisi Şekip Mosturoğlu'ndan geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 11:54
Beraat kararı sonrası ilk tepki: Yaşa Fenerbahçe
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Çağlayan Adliyesi'nde görülen "Futbolda Sözde Şike" davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verilirken, ilk tepki tamamen aklanan Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı ve eski TFF yöneticisi Şekip Mosturoğlu'ndan geldi.

Mosturoğlu, sosyal medya hesabından, "Beraat ettik. Gözümüz aydın, Davamızda ilkgünden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" açıklamasını yaptı.


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