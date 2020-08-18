Berat Albayrak: Elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye dair yaptığı açıklamada, ''Elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz'' dedi.
Geçtiğimiz günlerde dolarla ilgili açıklama yapan Albayrak, ''Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla işiniz var mı?'' sözleriyle tepki çekti.
Twitter üzerinden yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili açıklama yapan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
''Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz.''
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