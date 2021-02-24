Berat Albayrak geri dönüyor iddiası! İşte Albayrak için düşünülen yeni plan

24 Şubat 2021 Çarşamba, 07:39

Barış Yarkadaş, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a dair AKP kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı.

Berat Albayrak'ın İstanbul'da Kandilli'de ofis tuttuğunu ofisinde yurdışından gelen yabancı şirketlere yatırım danışmanlığı yapmayı planladığını belirten Yarkadaş'ın çok konuşulacak açıklamaları şöyle:

"Bugün konuştuğum AKP'lilere "Berat Albayrak'ın Sayın Erdoğan'la ilişkisi ne düzeyde? Dışlandı mı, ilişkileri devam ediyor mu?" diye sordum.

ALBAYRAK KABİNE, SARAY YA DA PARTİDE GÖREV ALABİLİR

"Berat Albayrak, Sayın Erdoğan'ın ailesinin parçasıdır. İlişkisinin bitmesi de mümkün değildir. Hatta Berat Albayrak'ı Mart ayında yapılacak olan büyük kongreden sonra ya kabinede ya Saray'da ya da partide önemli bir görevde görebilirsiniz dediler."

"Şu anda AKP kongresine hazırlanıyor. Mart ayının sonunda büyük kongre yapılacak. Bir kaç ay önce söylemiştim Erdoğan bu kongrede, partili cumhurbaşkanlığı tartışmasından çıkmak için yerini daha ılımlı bir isme bırakmayı düşünebilir.

Bu Numan Kurtulmuş olabilir, Binali Yıldırım olabilir. Süleyman Soylu'nun da ismi söyleniyor ama ona ihtimal vermiyorum. Berat Albayrak'ın ismi de çok dile getiriliyor ama onu da çok mümkün görmüyorum. Eğer Sayın Erdoğan, AKP Genel Başkanlığı'ndan dışarı çıkıp sadece Cumhurbaşkanlığı şapkasıyla siyaset yapmayı düşünerse bu kişi Numan Kurtulmuş olabilir. Çünkü Numan Kurtulmuş şu anda sahaya indi.

Berat Albayrak nasıl dönecek? Kongrede kendisine bir görev verilebilir. Bir genel başkan yardımcılığı olabilir. Bugün konuştuğum bir AKP'li "Bir sabah kalkıp Berat Albayrak'ı Enerji Bakanlığı'nda yeniden görebilirsiniz" dedi.

KABİNEDE 5 BAKAN GİDECEK

Niye? Çünkü Mart ayındaki kongreden sonra AKP'de bir revizyon olacak en az 5 bakan, bakanlık görevinden alınacak.

Kongrede ne yapacaklar? Kongreden sonra kabinede revizyon olacak. Eski bakanlardan Suat Kılıç'ın da AKP'de yeniden aktif bir görev alacağını öğrendim."