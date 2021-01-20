Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım: Görevden mi alınıyor?
Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'ın paylaşımı dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Aşan, kişisel Twitter hesabından Nazım Hikmet'in dizelerine yer verdi.
Aşan'ın paylaştığı "Giderayak işlerim var bitirilecek, giderayak" dizeler ise 'görevden mi alınacak' sorusunu akıllara getirdi.
OdaTV'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen Aşan'ın bu şiirle vedaya hazırlandığı iddia edildi.
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Göksel Aşan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Giderayak işlerim var bitirilecek, giderayak.
Ceylanı kurtardım avcının elinden
ama daha baygın yatar ayılamadı.
Kopardım portakalı dalından
ama kabuğu soyulamadı.
Oldum yıldızlarla haşır neşir
ama sayısı bir tamam sayılamadı.
Kuyudan çektim suyu
ama bardaklara konulamadı.
..."
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