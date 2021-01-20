Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım: Görevden mi alınıyor?

Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'ın paylaşımı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 21:25
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, sosyal medya hesabından dikkat çeken  bir mesaj paylaştı. Aşan, kişisel Twitter hesabından Nazım Hikmet'in dizelerine yer verdi.

Aşan'ın paylaştığı "Giderayak işlerim var bitirilecek, giderayak" dizeler ise 'görevden mi alınacak' sorusunu akıllara getirdi. 

OdaTV'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen Aşan'ın bu şiirle vedaya hazırlandığı iddia edildi.

Göksel Aşan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Giderayak işlerim var bitirilecek, giderayak.

Ceylanı kurtardım avcının elinden

ama daha baygın yatar ayılamadı.

Kopardım portakalı dalından

ama kabuğu soyulamadı.

Oldum yıldızlarla haşır neşir

ama sayısı bir tamam sayılamadı.

Kuyudan çektim suyu

ama bardaklara konulamadı.

..."


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler