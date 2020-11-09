Berat Albayrak’ın istifası sonrası Fatih Portakal’dan çarpıcı yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine dair açıklama metni yayınlandı. İstifaya dair henüz resmi bir açıklama yapıldı. Albayrak’ın paylaşımının ardından Fatih Portakal, sosyal medya hesabından istifa ile ilgili dikkat çeken mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2020 Pazartesi, 10:18
Berat Albayrak’ın istifası sonrası Fatih Portakal’dan çarpıcı yorum
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından istifa ettiğine dair bir metin paylaştı. Paylaşımın ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Albayrak'ın, istifa edip etmediği merak konusu oldu.İsitfa paylaşımının ardından Fatih Portakal da dikkat çeken açıklamada bulundu.


Portakal, "Eğer doğru ise; umarım danışıklı dövüş bir şey değildir! Saray’dan 'istifası kabul edilmemiştir' diye açıklama gelirse şaşırmam..." dedi.


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