Berat Albayrak’ın istifası sonrası Fatih Portakal’dan çarpıcı yorum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine dair açıklama metni yayınlandı. İstifaya dair henüz resmi bir açıklama yapıldı. Albayrak’ın paylaşımının ardından Fatih Portakal, sosyal medya hesabından istifa ile ilgili dikkat çeken mesaj paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından istifa ettiğine dair bir metin paylaştı. Paylaşımın ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Albayrak'ın, istifa edip etmediği merak konusu oldu.İsitfa paylaşımının ardından Fatih Portakal da dikkat çeken açıklamada bulundu.
Portakal, "Eğer doğru ise; umarım danışıklı dövüş bir şey değildir! Saray’dan 'istifası kabul edilmemiştir' diye açıklama gelirse şaşırmam..." dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma