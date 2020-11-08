Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum

08 Kasım 2020 Pazar, 20:16

Albayrak'ın istifasının ardından Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var."