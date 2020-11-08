Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın, ''At izinin iti izine karıştığı. Cenab-ı Allah Sonumuzu hayreylesin'' ifadeleri dikkat çekti. Açıklamanın ardından AKP kanadından ilk yorum Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2020 Pazar, 20:16
Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
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Albayrak'ın istifasının ardından Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

 "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var."


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