Berat Albayrak'ın istifasının ardından Saadet Partisi'nden ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmasının ardından Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Albayrak'ın istifasını değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, şu ifadeleri kullandı:
''Liyakat sahibi olmayanın istifası da yapamadığı iş gibidir. Son görev istifa idi onu bile elinize yüzünüze bulaştırdınız. Bu başarı da sizin.”
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