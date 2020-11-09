Berat Albayrak'ın Twitter hesabı kapatılmadan tüm tweetler silinmiş!

09 Kasım 2020 Pazartesi, 08:02

Hesabın kapatılmadan önce Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi tüm tweetlerinin silindiği ortaya çıktı.

İşte Berat Albayrak'ın Twitter hesabından tweetlerin silindiğinin görüntüsü: