Berat Albayrak'ın Twitter hesabı kapatılmadan tüm tweetler silinmiş!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki bütün tweetlerinin silindiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2020 Pazartesi, 08:02
Berat Albayrak'ın Twitter hesabı kapatılmadan tüm tweetler silinmiş!
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Hesabın kapatılmadan önce Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi  tüm tweetlerinin silindiği ortaya çıktı.

İşte Berat Albayrak'ın Twitter hesabından tweetlerin silindiğinin görüntüsü:


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