Berat Albayrak'tan 2019'da açıklanan ekonomik programın sonuçlarını paylaştı
Yeni ekonomik programı açıklayacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'da açıklanan "Yeni Ekonomik Program"ın 2 yıllık sonuçlarını bir video ile sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeni ekonomik programı açıklayacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'da açıklanan "Yeni Ekonomik Program"ın 2 yıllık sonuçlarını bir video ile sosyal medya hesabından paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak " 'Türkiye’de Değişim Başlıyor' temasıyla tanımladığımız Yeni Ekonomi Programı’nın ikinci yılını tamamladık. Küresel salgın başta olmak üzere birçok krizden alnımızın akı ile çıkarak 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçen projelerimizle Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz." açıklamasında bulundu.
Albayrak'ın paylaştığı görselde 2019'daki Yeni Ekonomik Program'daki hedeflenen 166 maddenin hayata geçirilmesi ve ilerlemesi oranının yüzde 90.37 olduğu açıklanıyor. Ekonomik programdaki 60 eylem planının 57'sinin hayata geçirildiği de paylaşılan bilgiler arasında.
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