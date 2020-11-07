Berat Albayrak’tan ekonomi yorumu: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TL’nin dolar karşısında yaşadığı büyük değer kayıpları için “Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomiye ilişkin konuştu. AKP’ye yakın Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun aktardığına göre hafta başında AKP’li milletvekilleriyle bir araya gelen Albayrak, vekillere “Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler” üzerine bir sunum yaptı.
“BİZ DOLARLA UĞRAŞMIYORUZ”
Albayrak sunumda kurdaki duruma ilişkin şunları söyledi:
“Dövizdeki artışın birçok sebebi var. Dünyadaki belirsizlikler, ABD seçimleri, pandemi, ülkeler arasındaki sıkıntılar. Hepsi dövizin yükselmesine neden oluyor. Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil.”
“İTHALAT YAVAŞ YAVAŞ ÖLDÜRÜR"
“Faizi artırmanın da eksileri var, artıları var. Faiz yükselirse, üretim düşer istihdam azalır. Bizim buradaki amacımız ithalatı azaltmak, üretimi artırmak. İthalat uyuşturucu gibi, ilk kullandığında kendini iyi hissedersin ama bu seni yavaş yavaş öldürür. O nedenle bizim hedefimiz öncelikle ithalatı azaltmaktır. Dövizde yaşanan hareketliliğinin birkaç ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz.”
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