Berber, kuaför ve marketlerle ilgili alınan tedbirler güncellendi

10 Temmuz 2020 Cuma, 10:50

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” ve 20. başlıktaki “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” revize edilerek güncellendi.

İŞ YERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- İş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için, müşteriler randevu ilekabul edilmelidir. Müşterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmelidir.

- Randevu sırasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı bulguları açısından sorgulanmalıdır. Bu belirtilerden birini tarif eden, COVID-19 tanısı alan ya da temaslısı olanlara randevu verilmemelidir.

- İş yeri girişinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gösteren, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olanların içeriye alınmayacağını belirten bilgilendirme yazısı asılmalıdır.

- Müşteri tokalaşmadan veya herhangi bir şekilde temas etmedenkarşılanmalıdır.İş yerine maskesiz kimse alınmamalıdır. İçeride de maske kullanmaya devam edilmelidir.

- Kapı girişinde maskesi olmayanlar için mümkünse maske bulundurulmalıdır.

- Müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalıdır. Bu uygulama, müşterinin ya da personelin COVID-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştıracaktır.

- İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.İş yerinde hizmet verilecek koltuk/ birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı) düzenlenmelidir.

- İş yerindeki koltuk/birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmelidir.Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarabilir.

- İş yerinde müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalıdır.

- İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmalıdır.iş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

- Müşteriler, iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalıdır. Damlacık yoluyla bulaşmayı artırdığı için iş yerinde müşteriler ve çalışanlar mümkünse konuşmamalı, yüksek sesle konuşmaktan kaçınmalıdır.

- İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgâhların arkasında korumaya alınmalıdır, ortalıkta bırakılmamalıdır.

- Müşterilere hizmet verilirken mümkünse su hariç içecek servisi yapılmamalıdır.İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır.

- Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 oC'da yıkanmalıdır.

- Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa, %70'lik alkol ile silinmelidir. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra %70'lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

- Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalıdır. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalıdır.

- Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalıdır. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalıdır.Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalıdır.

- Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmelidir.

- Saç kesimi esnasında yüze ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gereçlerin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı salgın süresince durdurulmalıdır.

- Kasa önünde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmelidir.

- Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir.

MÜŞTERİLERE YÖNELİK TEDBİRLER

- İş yerinde belirlenen kurallara uyulmalıdır.

- Diğer müşterilerle aradaki en az 1 m sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.Randevu ile gidilmeli ve randevu saatine uyulmalıdır.

- İş yerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılmalı, maske nemlendikçe, kirlendikçe değiştirilmeli, el antiseptiği kullanılmalıdır.İş yerine girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır.

- İş yeri içinde gerekli olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı, dokunulması durumunda el antiseptiği kullanılmalıdır.Yiyecek ve içecek (su hariç) talebinde bulunulmamalıdır.

PERSONELİ KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER

- Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gösteren, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olan personel çalıştırılmamalıdır.

- Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gösteren personel tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

- Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda hareket edilmelidir.

- Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takması sağlanmalıdır.Maske ıslandıkça ya da kirlendikçe değiştirilmelidir.Müşteri ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan personelin yüz koruyucu kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu her müşteri sonrasında %70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

- Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmelerini sağlanmalıdır. Bunun için, eller sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

- Personelin dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalıdır.

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