Berberoğlu krizinde CHP itirazın sonucunu beklerken, Muharrem Erkek sert konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına karşın yerel mahkemenin direnmesinin anayasayanın ayaklar altına alınması olduğunu belirterek “Bu ağır hatanın düzeltilmesinde en başta görev yargıya düşüyor. Ama birileri devletin temeline dinamit koymak istiyor” diye konuştu.
CHP’de parlamento üyeliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan yerel mahkeme kararına yapılan itirazın sonucu beklenirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında hafta başında TBMM’de yapılan olağan-üstü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında süreç ele alındı. AYM kararına direnen yerel mahkeme kararına yapılan itirazın sonucuna göre adım atmaya hazırlanan CHP’de sürecin hukuken sonuna kadar takip edileceği belirtiliyor.
Hukuk işlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek konuyla ilgili Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin demokratik hukuk devleti olmaktan uzaklaştığını belirterek “Bugün bilinçli olarak görev suçu işleyen yargıçlar, savcılar var. Resen harekete geçmeyen, hukuku, meslek etiğini, anayasayı, hukuk devletini korumayan bir Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) var. HSK eliyle yargı ele geçirilmiş durumda” diye konuştu.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden (AKPM) bu konuyla ilgili açıklama yapıldığını kaydeden Erkek, şunları dile getirdi:
“Biz, Türkiye olarak Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesiyiz. TBMM’de görev yapan 18 milletvekili bugün AKPM’de de görev yapıyor. AKPM, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayın diyor. Berberoğlu’nun derhal parlamentoya geri dönüşünün sağlanması gerektiğini söylüyor. Biz, neden hukukun gereğini kendimiz yerine getirmiyoruz?”
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