Beren Saat: 'Bihter benimle beraber'
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile geçirdiği zor günleri anlattı. Saat, "İki ünlü insan için uzun bir bir ilişki bu. Uzun sürmesinin sırrı evimizde saklı" dedi. Saat aynı zamanda canlandırdığı Bihter karakteri için "Bihter bir bakıma benimle beraber. Sevenlerinin için rahat olsun" yorumunda bulundu.
L’officiel dergisine kapak olan Beren Saat, şunları kaydetti:
"Son zamanlarda, aşkın yaşanma şekli ve hızı da değişti. Sosyal medya aslında aşkın yaşanma biçimine format attı. Galiba kişisel olarak aşk tanımını bundan önce yapmış olduğumuz için de birbirimize yakın hissettik. İki ünlü insan için uzun bir zaman bizim ilişkimiz. Etrafta ve dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü”.
“DENEYSEL ŞARKILAR YAPTIK”
Saat “Kenan’la, elektronik ve deneysel dans şarkıları yaptık. Şarkıları, videolarıyla 2021’de yayınlayacağım. Hem oynayıp hem de yöneteceğim. Bunlar bazı anılarımın kısa filmleri gibi olacak” diyerek gelecek projesinin de sinyalini verdi.
“BİHTER BENİMLE BERABER”
Tekrarları bile reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’da ‘Bihter’ karakterini canlandıran Saat, diziyle ilgili de şöyle konuştu:
"Canlandırdığımda 25 yaşındaydım. Aslında Bihter’le içimdeki kadını keşfettim. Bir roman karakteri olduğu için zaten güçlüydü. Bütün karakterlerde yeni keşiflerim olduğu için, hepsi benim bilincimin içinde açık kalmış aplikasyonlar olarak benimle yaşamaya devam ediyorlar. Bihter bir bakıma benimle beraber yani… Sevenlerinin için rahat olsun."
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