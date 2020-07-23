Beren Saat duyurdu! Atiye'nin final sezonu için çekimler başladı
Netflix’in ikinci yerli dizisi Atiye, ilk sezonu ile dikkatleri üzerine çekmişti. İkinci sezonu Eylül ayında girecek dizinin final sezonu da çekilmeye başlandı. Dizinin başrolünde yer alan Beran Saat, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile final sezonu için çekimlerin başladığını duyurdu.
Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Netflix'in ikinci yerli dizisi Atiye'nin final çekimleri başladı. İkinci sezonu Eylül ayında seyirci karşısına çıkacak olan dizinin üçüncü ve son sezonu için çekimlere başlandığını başrol oyuncu Beren Saat sosyal medya hesabından duyurdu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir süre ertelenen dizi çekimlerine Atiye de dahil olmuştu. Dizinin ikinci sezonu için çekimler geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.
Oyuncu Beren Saat Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dizinin final sezonununçekildiğini şu sözlerle duyurdu;
“Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun”
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