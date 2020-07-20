Beren Saat: Netflix'i kapatsanız da eşcinseller var

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:17

Oyuncu Beren saat yeniden tv’nin Youtube kanalında “Ayşegül Doğan Soruyor” programının ilk konuğu oldu. Oyuncu, pandemi sürecinden sosyal medya düzenlemesine, Netflix tartışmalarından Atiye’ye birçok konunun konuşulduğu videoda, ‘Netflix eşcinselliği özendiriyor’ iddialarına da değindi.

'HER ŞEY HAYATIN BİR GERÇEĞİ'



Saat, gündemdeki Netflix tartışmalarıyla ilgili olarak “Özendirmek demiyorum, her şey hayatın bir gerçeği. Netflix konuya dahil edilerek eşcinsellik ötekileştiriliyor. Hiç gerek yok, çünkü ötekileştirdiğimiz herkesin çok acı çektiğini biliyoruz. Bir şekilde çözemediğimiz bir on yıldan geçtik. Artık biraz ders almak lazım. Siz bastırsanız da bir insanın cinselliği sadece onu ilgilendiren bir meseledir.

Netflix’i kapatsanız, başka mecralarda da var, başka hikâyelerde de var. Bu var ve bütün o çocuklar bizimler. Kabul edeceğiz, onların hikâyelerini de izleyeceğiz. Neden ötekileştiriyoruz? Ötekileştirmeyelim, o hikâyelerinden rahatsız olmayalım” dedi.