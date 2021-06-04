Beren Saat'ten Ezgi Mola'ya destek

04 Haziran 2021 Cuma, 14:15

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman’da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak Mola’nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.



Olayın ardından sosyal medyada '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.



DESTEK VEREN ÜNLÜLERE SUÇ DUYURUSU

Orhan'ın avukatı destek mesajlarının ardından, hakaret gerekçesiyle ünlü isimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmenin ardından Mola'ya destek mesajları yeniden sosyal medyada en üst sıralara geldi.

'ÇİVİSİ ÇIKMIŞ BİR ÜLKEDE...'

Ezgi Mola'ya sosyal medyadan destek mesajları atılmaya devam ederken, bir destek de meslektaşı Beren Saat'ten geldi. Son olarak Beren Saat, Mola'nın karesini Instagram'dan paylaşıp, "Çivisi çıkmış bir ülkede suçlanacak bir tek Ezgi Mola kalmıştı. Yalnız değilsin Ezgi Mola" diye yazdı.



Saat'in paylaşımı şu şekilde: