<p>Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman’da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak Mola’nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.<br></p>
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Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman’da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak Mola’nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

<p>Olayın ardından sosyal medyada '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.</p>
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Olayın ardından sosyal medyada '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.

<p>Destek mesajlarının ardından Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının hakaret içerdiğini tespit ettiklerini belirterek 16 sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.<br></p>
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Destek mesajlarının ardından Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının hakaret içerdiğini tespit ettiklerini belirterek 16 sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

<p>Suç duyurularının ardından bir destek de Megastar Tarkan'dan geldi..</p>
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Suç duyurularının ardından bir destek de Megastar Tarkan'dan geldi..

<p>Tarkan sosyal medya hesabından Ezgi Mola ile olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Yanındayım Ezgicim #EzgiMolaYalnızDeğildir" notunu düştü.</p><p>Ezgi Mola ise Tarkan'ın desteğine emoji ile cevap verdi.</p>
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Tarkan sosyal medya hesabından Ezgi Mola ile olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Yanındayım Ezgicim #EzgiMolaYalnızDeğildir" notunu düştü.

Ezgi Mola ise Tarkan'ın desteğine emoji ile cevap verdi.

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