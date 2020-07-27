Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün 'Lozan' hazımsızlığı: Bize dayatılan Lozan kilidinin bir maddesini çöpe attık!

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:19

İzmir Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Ayasofya’nın cami statüsüne geçirilmesinin ardından sosyal medya üzerinden tepki çeken 'Lozan' paylaşımı yaptı. Kiraz, Ayasofya paylaşımı üzerinden Lozan Antlaşmasını hedef aldı.

"DARISI DİĞER MADDELERE"

Kiraz tarafından yapılan paylaşımda, “Pek fazla Cuma mesajı atmam. Ama bu Cuma başka Cuma. Bu milletin bu minareler gibi dimdik ayakları üzerinde dikilmesi iradesi gösterdiğinin sembolik ifadesidir Ayasofya’daki Cuma. Bize dayatılan Lozan kilidinin bir maddesini daha çöpe attık. Darısı diğer maddelerin… Hutbeler devletin bağımsızlığının ifadesidir. Kölelere Cuma farz değildir. Cuma özgür birey ve toplumlar içindir. İşte bu yüzden bu Cuma başka Cuma. Mübarek ve daim olsun” ifadelerini kullandı.

DERHAL GÖREVDEN ALINMALIDIR

Birgün'de yer alan habere göre; Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz’ın paylaşımına Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım tepki gösterdi. Yıldırım, “Siyasi torpil ile liyakatsız atanan MEB yöneticilerinden biri daha üstlerine yaranmak adına Türkiye Cumhuriyetinin tapusu olan Lozan’a ve tabi ki ülkenin anahtarını teslim eden padişahın talimatı yerine halk ile beraber canlarını hiçe sayarak tüm düşman kuvvetlerini yenilgiye uğratarak ülkeyi yok eden Sevr’den, yeniden varoluşa uzanan Lozan’a götüren Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü‘ye saldıran Bergama ilçe MEB müdürü derhal görevinden alınmalıdır” diye konuştu.

"İKTİDARIN TEMSİLCİLİĞİNİ YAPMAKTAN VAZGEÇMELİ"

Eğitim Sen Bergama İlçe Başkanı Şirin Ural da Nuri Kiraz'a şu sözlerle tepki gösterdi:

“Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış antlaşmasının üzerinden 97 yıl geçti. Ancak geçen bu 97 yılda gerici zihniyet ve temsilcileri saldırılarından vazgeçmedi. Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bizleri şaşırtmadı. Bizler soruyoruz; İlçe milli eğitim müdürü Nuri Kiraz’ı Lozan Barış Antlaşması’nın hangi maddeleri rahatsız etmektedir? Bize göre İlçe Milli Eğitim Müdürü siyasi iktidarın temsilciliğini yapmaktan vazgeçmeli ve asli görevi olan Bergama’nın eğitim sorunlarına çözüm bulmalıdır. Bergama’da eğitim öğretim faaliyeti yürüten okullara kent merkezi dışından gelen öğrencilerin servis problemi ortada dururken, 9. sınıf öğrencilerine anadolu liselerinde yeterli kontenjan ayrılmamışken, okulların fiziki yetersizlikleri ne çözüm bulunamamışken İlçe Milli eğitim müdürünün kendi işini bırakıp Lozan Barış Antlaşmasına karşı söz söylemesi Cumhuriyet düşmanlığıdır.”