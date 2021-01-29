Berkin Elvan davası 18 Haziran'a ertelendi

29 Ocak 2021 Cuma, 11:25

Gezi direnişinde Okmeydanı’nda polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık polisin "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Duruşma, 18 Hazıran'a ertelendi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı.