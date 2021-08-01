Berna Laçin’le Gülben Ergen arasında 'Ebru Gündeş' polemiği
Ünlü oyuncu Berna Laçin'in sosyal medya hesabından Ebru Gündeş ile ilgili yaptığı paylaşıma Gülben Ergen'den tepki geldi.
Türkiye’nin birçok bölgesinde yangınlar devam ediyor. Yangınla ilgili bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Berna Laçin, ‘’Yalıkavak’ta Ebru Gündeş programında “Yakarım Roma’yı da yakarım” diye bütün beldeyi inletiyor aynı dakikalarda Bodrum’un doğal kalmış tek koyu Mazı yangından tahliye ediliyor . Distopik film olsa bu kadar olmaz !’’ ifadelerini kullandı.
''SANA HİÇ YAKIŞMADI''
Berna Laçin’in paylaşımının altına yorum yapan Gülben Ergen ise, ‘’Berna bu nasıl bir yorum. O sahnede aylardır yaşamaya mücadelesi veren müzisyenler var. Sosyalleşmeyi, müziği, sanatı özlemiş insanlar var. Yasaklardan yeni çıkıldı. Repertuardan şarkı cımbızlamak ve bu acıyla, ülke yanarken,hepimiz perişanken, provake etmek sana hiç yakışmadı’’ diyerek tepki gösterdi.
"BAĞLANTIYI KURAMASAM DA..."
Gülben Ergen’in yorumuna cevap veren Laçin ise, ‘’Repertuar seçimine şaşkınlığımla müzisyenlerin para kazanması bağlantısını kuramasam da geliri en az olan sahne sanatlarının bir mensubu olarak pandemi mağduriyetini yeterince yakından biliyorum. Hassasiyetime saygı beklemeyeyim en iyisi ben bakış açına saygı duymakla yetineyim’’ ifadelerini kullandı.
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