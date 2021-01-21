Bernie Sanders’ın yün eldivenleriyle sandalyede oturduğu fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
Bernie Sanders’ın, Joe Biden'ın yemin töreninde yün eldivenleriyle sandalyede oturduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu
ABD’de, Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders’ın, Joe Biden'ın yemin töreninde yün eldivenleriyle sandalyede oturduğu görüntüler sosyal medyada viral oldu.
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, Kongre binasında düzenlenen törenle yemin etti ve resmen başkan oldu. Yemin törenine ise Bernie Sanders damga vurdu.
79 yaşındaki Sanders’ın, yün eldivenleriyle sandalyede oturduğu fotoğraf hakkında sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.
Öte yandan, tasarlanan bir internet sitesiyle Sanders’ın viral olan pozu, belirlenen adres ve konuma yerleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları, bu uygulamayla Sanders’ın sandalyedeki pozunu dünyanın dört bir yanına, film karelerine ve fotoğraflara yerleştirdi.
İşte o fotoğraflar:
Kaynak: OdaTV
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