'Beş dolarlık testle SMA engellenebilirdi'
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın SMA hastalığıyla ilgili evlilik öncesi tarama testinin yaşama geçirileceğini söylemesinin üzerinden 2 yıl geçmesine karşın hiçbir çalışma yapılmadığını belirtti.
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın SMA hastalığıyla ilgili evlilik öncesi tarama testinin yaşama geçirileceğini söylemesinin üzerinden 2 yıl geçmesine karşın hiçbir çalışma yapılmadığını belirterek “2 yılda 300’ü aşkın SMA’lı çocuk daha doğdu.
Halbuki 5 dolarlık testler hayata geçirilmiş olsa evlenecek çiftlerde taşıyıcılık ortaya çıkarılabilir, aileler genetik ayrıştırma yoluyla sağlıklı bebek sahibi olabilirdi” dedi.
Taşcıer, TBMM Nadir Hastalıklar Komisyonu’nun raporunu Meclis Başkanlığı’na sunalı 11 ay olduğuna dikkat çekerek “Raporun görüşülmesi ve resmileşmesi için 11 aydır çabalıyorum. Defalarca çağrı yaptım ama iktidar sessizliğini korudu. Ama mesele Varlık Fonu’na dokununca, hepsi kaynar su değmiş gibi sıçradılar. Ne var bu Varlık Fonu’nda? Bugüne kadar sustular, anlaşılan şimdi bamtellerine basıldı da ses verdiler” değerlendirmesinde bulundu.
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