Beş dolarlık testle SMA engellenirdi

10 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Taşcıer, TBMM Nadir Hastalıklar Komisyonu’nun raporunu Meclis Başkanlığı’na sunalı 11 ay olduğuna dikkat çekerek “Raporun görüşülmesi ve resmileşmesi için 11 aydır çabalıyorum. Defalarca çağrı yaptım ama iktidar sessizliğini korudu. Ama mesele Varlık Fonu’na dokununca, hepsi kaynar su değmiş gibi sıçradılar. Ne var bu Varlık Fonu’nda? Bugüne kadar sustular, anlaşılan şimdi bamtellerine basıldı da ses verdiler” değerlendirmesinde bulundu.