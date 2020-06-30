Besicilerin dolandırılmasına ilişkin davada Bilal Erdoğan’ın yakını Çıtak için takipsizlik kararı

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Takipsizlik kararında mağdurların Çıtlak aleyhine beyanları olduğu ancak Çıtlak’ın mağdurları dolandırmak amacıyla hareket ettiğine dair bir delil bulunmadığı öne sürüldü. Ayrıca kararda Çıtlak’ın “vakfın adının kullanılarak” yapılan dolandırıcılıkta tarafları bir araya getirip olayı çözmeye çalıştığı savunuldu. Dolandırılarak 19 milyon zarara uğratılan Mahmut Çelik ise gazetemize yaptığı açıklamada takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirterek, “Ben etleri bu vakfa vermeden önce Mehmet Fatih Çıtlak hoca ile defalarca konuştum. Hocaya sormadan bir adım atmadım” dedi.

KARŞILIKSIZ ÇEKLER

Kendilerini “Sancaktepe’de bulunan Donuksa Gıda isimli firmanın” yetkilileri olarak tanıtan Hamit Avcı, Yusuf Aydın 2 yıl önce hayvan alım satımı yapan tüccarlarla iletişime geçti. İddiaya göre Avcı ve Aydın, AKP’de önemli bir siyasi konumda bulunduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çok yakın olduklarını ileri sürdü. Besiciler temin ettikleri tonlarca eti bu firmaya teslim etti. İddiaya göre sadece bu firma adına değil İnsan ve İrfan Vakfı adına da besicilerden et toplandı. Kendilerine verilen milyonlarca liralık çeklerin karşılıksız çıkması üzerine dolandırıldıklarını anlayan besiciler şikâyetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma geçen günlerde tamamlandı. İddianamede 10 sanığın, dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Soruşturma aşamasında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Mehmet Fatih Çıtlak hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında mağdur Mahmut Çelik’in kendisini İnsan ve İrfan Vakfı Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak’ın dolandırdığı yönünde beyanının olduğu aktarılarak Çıtlak’ın bu vakfın başkanı olması dışında müştekiyi dolandırma amacıyla hareket ettiğine dair delil olmadığı kaydedildi. Çıtlak’ın vakfın adının dolandırıcılıkta geçmesi üzerine bu durumu çözmek için müşteki ile sanıkları bir araya getirdiği kaydedildi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, Eylül ayında görülecek duruşmada Çıtlak’ın tanık sıfatıyla dinlenmesine karar verdi.

‘DEFALARCA KONUŞTUM’

Mağdur Mahmut Çelik ise Çıtlak hakkında verilen takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirterek, “Ben etleri bu vakfa vermeden önce Mehmet Fatih Çıtlak hoca ile defalarca kez konuştum. Hocaya sormadan bir adım atmadım. Hoca, sanıklar arasında yer alan Yusuf Aydın’ı Ukranya’ya et getirmek için gönderdiğini ancak beceremediklerini söyledi. Benden et almak istediklerini belirtti” dedi. Yusuf Aydın ise soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde bir alacak için Çıtlak’ın kendisini Ukrayna’ya gönderdiğini aktarmıştı.