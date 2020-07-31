Beşiktaş 27 milyon Avro'nun peşinde

31 Temmuz 2020 Cuma, 09:23

Şampiyonlar Ligi şansı yakalayan Beşiktaş, gruplara kalmayı başardığı takdirde yaklaşık 27 milyon Avro'luk (202 milyon TL) gelirin sahibi olacak.

İkinci turdan başlayacak olan siyah beyazlılar, seri başı konumunda olacak. Bu turun geçilmesi halinde seri başı olma avantajı 3. turda da devam edecek.

Buna göre Beşiktaş'ın 2. turdaki olası rakipleri şöyle:





- PAOK (Yunanistan)

- AZ Alkmaar (Hollanda)

- Lokomotiv Zagreb (Hırvatistan)





Turu geçerse kimlerle eşleşebilir? Siyah beyazlılar bu turu geçerse, 3. turdaki olası rakipleri de şöyle:





- Krasnodar (Rusya)

- Viktoria Plzen Çekya)

- Rapid Vien (Avusturya)

- Stade Rennais (Fransa)





PLAY-OFF TURUNDA SERİ BAŞILIK GİDEBİLİR

Beşiktaş kendisini play-off turuna atabilirse daha zorlu ekiplerle karşışabilir.

Alttan kendisi gibi Benfica ve ve Dinamo Kiev de gelirse, bu durumda siyah beyazlıların seri başı olma şansı kalmayacak. Beşiktaş ya Benfica ya da Kiev ile eşleşecek.

MAÇLARIN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Şampiyonlar Ligi öne elem maçlarının ne zaman oynanacağı ise henüz belli değil. Pandemi süreci nedeniyle ligler ötelendiği için UEFA, önce bu sezonun Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamlanması içi çalışıyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları normal şartlarda 25 Haziran-27 Ağustos 2020 tarihinde yapılması gerekiyordu.



