Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR’ı Koray Gençerler!

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak zorlu maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

İHA
07 Nisan 2021 Çarşamba, 11:36
Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR’ı Koray Gençerler!
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Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak ve zirveyi ilgilendiren mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.
Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, bu akşam Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. 19.00’da başlayacak mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Alpaslan Dedeş yapacak.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin Video Yardımcı Hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR’da ise Serkan Ok olacak.


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