Beşiktaş Başkanı Çebi: ‘Çalmayacağız’

19 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlı kulübün artık popülist politikalarla yönetilmeyeceğini belirtirken “Çalmayacağız, çaldırmayacağız, yastığa başınızı koyduğunuzda bunu bilmek bir güvencedir. Geldiğimizden bu yana yaptığımız çok iş var, çok hatayı düzelttik, şu anda bunların duyulmasını istemiyoruz” dedi. Geçen hafta açılışı yapılan Akatlar Mehmet Üstünkaya No:1903 Tesisi’nde gazetecilerle bir araya gelen Çebi önemli açıklamalarda bulundu.

‘İFTİRADAN KORKUYORUM’

Mevcut durumda eğer 3 milyar borcu veririm, diyen varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil. Eski yöneticiler, medyadaki bazı isimlerle farklı ilişkiler içinde. Ben de Beşiktaş’a hizmet ederken acaba ne iftira atılacak diye korkuyorum, ayaklarım titriyor.

2013’ün sonlarına doğru iyi gidiyorduk. Statla birlikte büyük bir heyecan geldi. Ancak 100 milyon dolarlık inşaat 168 milyon dolara bitti. Transferlerde hoyratça harcanan paralar nedeniyle stadın borcu bir türlü kapatılamadı. Temmuz ayında 16.5 milyon Avro bonservis verilen transferler var. Bunları alt alta koyunca borcun nereden kaynaklandığı ortaya çıkıyor

2+12 yıl içinde bu borçlar kapanıyor. Pandemi sonrasında dünya futbolunda yeni bir yapılanma olacak. 25-30 milyon Avro’luk futbol bütçesiyle bu borçlar ödenir. Giderlerin düşürüleceği 2 yıl yaşayacağız.

Altyapı için Beşiktaş’ın en çok değer verdiği bu ailenin evladı Mehmet Ekşi’yi düşünüyorum. Doğru mesajlar vereceğiz, 3-5 milyon Avro ödenen futbolcuyla uçakta poz vermeyeceğiz.

‘PARALAR ÖDEMELERE’

Bundan sonra bankalara, UEFA’ya yalvaran, borçsuzluk kağıdı için futbolcunun kapısına giden bir sistem olmayacak. Gelen paralar tamamen ödemelere kullanılacak. Bu kulüpte bir futbolcunun, yüzde 20 menajerlik ücretiyle oynadığını öğrendik. Şu anda 60 milyon Avro bütçesi olan takımı 30 milyon Avro’ya çekeceğiz.

Mal mülk satmayı düşünmüyoruz, inşallah da satmayız. Ancak şartlar ne getirir bakmak lazım. Şimdi 200 milyon Dolar eden bir yere sahipken, 300 milyon Dolar faiz ödemek de mantıksız. 1 milyar 600 milyon liralık borç var.

Sportif direktör düşünülebilir ancak burada önemli olan Sergen hocanın isteyip istememesi. Eğer isterse, birini göreve getiririz.

Abdullah Avcı’yla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapabiliriz. Kendisinden yardımcı olmasını isteyeceğim ve umarım yardımcı olur.