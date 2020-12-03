Beşiktaş Başkanı'ndan flaş transfer açıklaması

03 Aralık 2020 Perşembe, 20:57

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi, Dorukhan Toköz ile %90 anlaştıklarını söyledi. Çebi, Adem Ljajic ile görüştüğünü ifade etti.

Pandemi sürecinde gelirler noktasında sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, "Bütün kulüpler artık birbirlerine sarılmak zorunda. Mücadelemizin saha içinde olduğu bir süreç yaşamalıyız. Onun dışındaki bütün sorunlarımız ortak. Pandemi nedeniyle gelirlerimizin neredeyse yarısı kayıp. Beşiktaş sevdalılarının bağışları bizi ayakta tuttu. Yeniden yapılandırmayla ilgili sözleşme imzalamadık. Düzeltmemiz gereken şartlar var. Yılda 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz." dedi.

Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz ile görüştüğünü söyleyen Başkan Çebi, "Ljajic ile 3 defa konuştum. İlkinde koronavirüsün onu etkilediğini söyledi. İkincisinde kadroda şans bulamadığından yakındı. Üçüncüde de söz verdi. Amacımız Ljajic'i kazanmak. Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre %90 anlaştık. İmza atıldığı zaman açıklayacağız. Ayrılacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli iddialarını yalanlayan Çebi, "Mustafa Denizli ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Hocalığını beğenirim, iyi bir Beşiktaşlı'dır ama bizim şu an çok iyi, çok başarılı bir hocamız var. Sergen Yalçın konusunda artık konuşmayacağım. Sergen Yalçın ne zaman bırakmak isterse bırakabilir. Sergen Yalçın istediği kadar Beşiktaş takımının başında kalabilir." diye konuştu.

Cenk Tosun'u kadrolarına katmak istediklerini ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Cenk Tosun'u Beşiktaş'ta görmek isterim. Everton kiralık göndermeyi düşünürse gerekeni yaparız. Yerli bir futbolcu, bu konuda sıkıntılarımız var. İmkan olursa Cenk Tosun'a kapımız açık. Transfer dönemi menajerler için av dönemi. Ze Luis ile anlaşmıştık. Son anda 'Ruslar daha çok para verdi, onlarla anlaştık' dediler." şeklinde konuştu.

ROSİER'İN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Rosier'in bonservisini almak istediklerini belirten Başkan Çebi, "Rosier'i beğeniyorum. Satarlarsa bonservisini alacağız. Beğendiğim ve sevdiğim bir futbolcu. Teknik kadronun çok da onayı olmadan Erdal Torunoğulları ile yaptığımız bir transfer. Şimdi hocamız da mutlu, biz de mutluyuz. İyi ki gelmiş. Biz bu sezon transferlerimizde de kesinlikle bonservis ücreti ödemedik." ifadelerini kullandı.