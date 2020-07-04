Beşiktaş Başkanı'ndan flaş yayıncı kuruluş açıklaması!

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 08:36

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Çebi sözlerine, "Stadımızda böyle bir söylentimiz var, tezahuratını da yapıyorlar. Oradan buraya taşıdık kampanya adını. Beşiktaş'a hizmet etmeye başladığımız günden beri böyle sesleniyoruz. Göreve gelmemiz gerekiyordu. Diğer arkadaşlarımız için seçim hakkımızı kullandık. Beşiktaş için hayırlı olsun" diye başladı..

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne gitmek olduğunu vurgulayan Çebi, "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Ligin başka anlamı kalmadı bizim için. 1 de kıymetli 5 de kıymetli. Gelmeye devam ediyor. Biraz daha hızlansak dediğim oluyor tabii. Sanki biraz daha güçlenmemiz ve artırmamız gerekiyor. SMS'leri değil sadece. Buradan iş adamlarımıza seslenmek istiyorum, ihtiyacımız var hepsine. Dolayısıyla imkanı olan iş arkadaşlarımızın bize katkı vermelerini bekliyoruz. Rahmi Koç'la ve diğerleriyle görüşüyorum. Ama virüsten dolayı telefonla görüşmeyi tercih ediyorum. Rahmi Bey bize her zaman iyi yaklaşmıştır. Camia büyüğümüz, kendisine teşekkür ediyorum.

Beşiktaş seviliyor. İnsanlar 'Ben Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım ama ikinci takımım Beşiktaş' diyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Beşiktaşlı duruşumuz var. O da seviliyor spor camiası tarafından.Eski başkanlardan bana gelen bir telefon veya mesaj olmadı. Ancak döneceklerini tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.

beIN Sports'un indirim talebini değerlendiren Çebi, "Herkes birbirinden zor süreçte destek bekliyor. beIN Sports'un da bizden destek beklemesini anlayışla karşılıyorum. Ancak tadında ve ayarında olması lazım. Taleplerinde bir gerekçe olmaları lazım. Onun dışında ne biz onlara 'size ihtiyacımız yok' diyebiliriz ne onlar bize diyebilir. Birbirimize destek olmak zorundayız. Ben devam edeceklerini düşünüyorum. Ancak bizim her zaman ikinci bir alternatif yaratmamız gerekiyor. En azından rekabet de olmuş olur" açıklamasını yaptı.

Son zamanlarda Sergen Hoca'yla aramızda fikir ayrılığı olduğuna dair yayınların yapıldığını belirten Çebi, "Bazıları yanlış biliyor olabilir ama bazıları da kasıtlı olarak kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Hocayla bizim aramızda hiçbir sıkıntı yok. Biz hocayla oturup konuştuğumuzda kendisiyle çok açık ve net şekilde konuştuk. 'Ben de altyapıdan geliyorum. Gereğini yapmak hepimizin vazifesi' diyen bir hocamız. Takdir hocanındır, ben karışmamam. Ancak ve ancak ekonomik gerçekler var, bunu da zaten kendisi biliyor. Altyapıdan oyuncularımızın yetiştirildiği bir düzen istiyoruz ve bunu hocamız da istiyor. Altyapımızın başına da Beşiktaş'ın efsanelerinden bir ismi getireceğiz. İsmi yakında paylaşacağız" dedi.

"ERSİN'İN ÖNÜ KAPANSIN İSTEMİYORUM"

Altyapıda oynamayan oyuncunun Beşiktaş'ta işi olmaz ile sözlerine devam eden Çebi, "Altyapıda oynayaman oyuncunun Beşiktaş'ta işi olmaz. Hocamız bunu söylemek istiyor. Altyapıdan gelen her oyuncuyu oynatmak zorunda değilim diyor. Altyapıdan gelen bir kalecimiz varken önüne 30 yaşında bir kaleci getirirsek o çocuk oynayabilir mi? Neden önünü kapatıyoruz bu çocukların. Scout ekibi diyorlar. Bizim her yerden oyuncu bulmamız gerekiyor. Bunların bir kısmını yapacaksınız ama bir kısmı da tabii ki ağabeyleri olacak. Kreatif oyuncular olacak. Aynısını Sergen Hoca da söylüyor. Herhangi bir şekilde fikir ayrılığımız söz konusu değil. Hocam da ben de Ersin'in önü kapansın istemiyorum. Ben takımı hocama teslim ettim, o yapacak. Kalkıp farklı bir şey söylerse biz ona da saygı duymak zorundayız tabii ki" ifadelerini kullandı.

"BU KULÜP BU PARALARI KALDIRAMAZ"

Maaş ve oyuncuların geleceği hakkında konuşan Çebi, "Bu ücretlerle çok zorlanıyoruz. Ancak gönlümüz oyuncularımızın hepsiyle yürümekten yana. Onlara maaş konusunu söyledik, umarım anlayış gösterirler. Ljajic çok iyi bir çocuk. Şimdi ben bu çocukla neden yürümek istemeyeyim? Ama 3 milyon 750 bin Euro maaş. Bu kulüp bu paraları kaldıramaz. Caner'in menajeri zaten fuzuli konuşan bir arkadaş, gereksiz yere çok konuşuyor. Ama o kendine göre futbolcusunu koruyor ben de oyuncumu koruyorum. Ona da saygı duyuyorum" dedi.

Caner ve Gökhan'ın durumunu değerlendiren Çebi, "Caner'le oturup konuşacağız, şartlarımızı kabul ederse kalabilir. Olmazsa yollarımızı ayıracağız. Aynı şekilde Gökhan Gönül'le de görüşüyoruz. Onlar bir şey istiyor, biz bir şey istiyoruz. Herkes kendi ekonomisine göre bir şey istiyor" diye konuştu.