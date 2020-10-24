Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 14:17

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli komşularım,

Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz."



