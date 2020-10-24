Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Değerli komşularım,
Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz."
Değerli komşularım,— Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) October 24, 2020
Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz.
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