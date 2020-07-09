Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Twitter hesabı askıya alındı!
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Twitter hesabı askıya alındı. Akpolat'ın hesabına erişmek isteyenler "Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı" uyarısıyla karşılaşıyor.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Twitter hesabı askıya alındı. Akpolat'ın hesabına erişmek isteyenler "Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı" uyarısıyla karşılaşıyor.
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