Beşiktaş Dorukhan kararını verdi; taviz yok!
Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomik koşullarını ve takım oluşturdukları ücret dengesini korumaya devam edeceklerini belirterek, Dorukhan Toköz'e taviz vermeyeceğini söyledi.
Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz, takımda kalıp kalmayacağı konusu spor kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün önerdiği ücreti düşük bulduğu için sözleşme imzalamayan Toköz için en yetkili ağız son sözünü söyledi. Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomik koşullarını ve takım oluşturdukları ücret dengesini korumaya devam edeceklerini belirterek, Dorukhan Toköz'e taviz vermeyeceğini söyledi. Çebi, Dorukhan'a verilecek rakamı belirlediklerini de söyledi.
Kaynak: Ajansspor
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