Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
TFF 19. hafta hakemlerini açıkladı. Zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 19. hafta hakemlerini açıkladı. Zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig’in 19. haftasının hakemleri belli oldu. 17 Ocak Pazar günü Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek isimler şu şekilde:
15 Ocak Cuma
Gençlerbirliği-Karagümrük: Ali Şansalan
16 Ocak Cumartesi
İH Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus
M.Başakşehir-DG Sİvasspor: Alper Ulusoy
Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler
FT Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
17 Ocak Pazar
Y.Denizlispor-A.Hatayspor: Koray Gençerler
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus
18 Ocak Pazartesi
Kasımpaşa-BB Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Ankaragücü: Arda Kardeşler
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