Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan Galatasaraylıları kızdıran paylaşım!

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'ın Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi yaptığı paylaşım, Galatasaray taraftarını kızdırdı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:18
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan Galatasaraylıları kızdıran paylaşım!
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Galatasaray ile Yeni Malatyaspor cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. 

Bu maç öncesi Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar maç öncesinde yaptığı paylaşımda "Tarih tekerrür etmeyecek" dedi.

İşte o paylaşım:

"1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var...!

Tarih tekerrür etmeyecek!"

 



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