Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan Galatasaraylıları kızdıran paylaşım!
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'ın Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi yaptığı paylaşım, Galatasaray taraftarını kızdırdı.
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.
Bu maç öncesi Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar maç öncesinde yaptığı paylaşımda "Tarih tekerrür etmeyecek" dedi.
İşte o paylaşım:
"1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var...!
Tarih tekerrür etmeyecek!"
1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var...!— Mesut URGANCILAR (@MesutURGANCILAR) May 12, 2021
Tarih tekerrür etmeyecek!#Kazanacağız #Beşiktaş pic.twitter.com/VfvE4m8p0W
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