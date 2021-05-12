Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan Galatasaraylıları kızdıran paylaşım!

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:18

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu maç öncesi Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar maç öncesinde yaptığı paylaşımda "Tarih tekerrür etmeyecek" dedi.

İşte o paylaşım:

"1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var...!

Tarih tekerrür etmeyecek!"

1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var...!

Tarih tekerrür etmeyecek!#Kazanacağız #Beşiktaş pic.twitter.com/VfvE4m8p0W — Mesut URGANCILAR (@MesutURGANCILAR) May 12, 2021



