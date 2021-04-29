Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
üper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Mayıs Cumartesi günü Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, ara vermeden hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Mayıs Cumartesi günü Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, ara vermeden hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Çaykur Rizespor maçında görev yapan futbolcular yenilenme çalışmaları yaparken diğer oyuncular, istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi.
Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
Video Haberler
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
- Kuşadası'nda skandal görüntüler! Kameraya yakalandılar
- 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
- Ekmeğini kumların arasından çıkarıyor
- Babacan, Erdoğan'a sordu: Cevabını bekliyorum
En Çok Okunan Haberler
- Firari Hakan Şükür, Belözoğlu’nu işaret etti
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- Çanakkale Köprüsünü yapan şirkette kritik olay
- BioNTech aşılarla ilgili yeni karar
- Koca'dan korkutan açıklama
- Selçuk'tan sınavlarla ilgili açıklama
- Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı
- Cumhurbaşkanlığı’ndan iktidara eleştiri
- ABD'den S-400 açıklaması
- AKP'ye kendi seçmeninden kötü haber