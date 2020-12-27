Beşiktaş ile Sivasspor 29. randevuda

27 Aralık 2020 Pazar, 12:07

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Zirveden uzaklaşmak istemeyen siyah-beyazlılarda Josef de Souza ve Aboubakar, Sivasspor karşısında yok.

BB Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında alınan 6 puanla zirve yarışının içine giren Beşiktaş, ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor’u ağırlayacak. Beşiktaş’ta zorlu karşılaşma öncesinde takımın önemli isimlerinden Josef de Souza sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca annesi vefat eden ve yarın Kamerun’a gidecek olan yıldız golcü Aboubakar da hem Sivasspor hem de Kayserispor karşılaşmalarını kaçıracak. Sakatlığı süren Gökhan Töre ve Adem Ljajic de takımı yalnız bırakacak olan diğer isimler. Yiğidolar’da ise Rybalka’nın sakatlığı bulunuyor.

İki takım bugüne kadar ligde 28 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş rakibini 13 kez mağlup ederken, Sivasspor da 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş’ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise Sivasspor’un üstünlüğü bulunuyor. 13 maçta Beşiktaş 5 galibiyet alırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Sivasspor ise 6 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda Beşiktaş rakibine 39 gol atarken, kalesinde ise 33 gol gördü. Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş, rakibine 2 maçta da yenilirken, ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Sivasspor mücadelesinde alınan mağlubiyet ve ardından kupada gelen BB Erzurumspor yenilgisi sonrasında Avcı’yla yollar ayrılmış, yerine ise Sergen Yalçın göreve gelmişti.

2014-2015 sezonunda Sivasspor’u çalıştıran Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak. Vodafone Park’ta yarın saat 19.00’da oynanacak olan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yapacak. Siyah-beyazlıların Sivasspor karşısına çıkacağı muhtemel 11 şu şekilde:

Ersin - Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan - Atiba, Ghezzal, Dorukhan (Necip), Mensah, N’Koudou - Larin.



