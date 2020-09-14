Beşiktaş, Josef de Souza'yı resmen açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
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