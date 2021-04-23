Beşiktaş Kadın Futbol Takımı çeyrek finalde

Fatih Vatanspor’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, çeyrek finale yükseldi.

DHA
23 Nisan 2021 Cuma, 21:57
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2021 Sağlık Çalışanları Sezonu A grubunda rakibi Fatih Vatanspor’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın son dakikasında rakibinin müdahalesiyle bacağından sakatlanan Fatih Vatanspor’lu Serenay Öziri Altun, kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü. A grubunda alınan bu sonuçlarla Beşiktaş çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalden itibaren D Smart ekranlarından naklen yayınlanacak turnuvada, grupta çeyrek finale yükselecek diğer takım ise geçen salı günü oynanan ve 3-0 Fatih Vatan Spor üstünlüğüyle devam ederken yarıda kalan İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor karşılaşmasının sonucunun, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. Kararın pazartesi verileceği belirtildi.


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