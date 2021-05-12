Beşiktaş-Karagümrük maçı bitti kavga çıktı
Karagümrük'ün Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından maç bitiminde tünelde yumruklu, tekmeli kavga yaşandı.
Beşiktaş'ın, Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası Vodafone Park Stadı'nda gerginlik yaşandı.
Son düdük çaldığında Rosier başta olmak üzere futbolcular gözyaşı dökerken, iki takım yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı. Tribündeki bir grup seyircinin de kendi arasında kavga ettiği görüldü. Sağ duyulu Beşiktaş ve Karagümrüklü oyuncular, koridordaki kavgayı önlemek için çaba sarfetti. Olaylara futbolcu menajerleri de katıldı.Teknik direktör Sergen Yalçın da maçın sonunda hakeme itiraz edip, "Hakkımızı yiyorsunuz" dedi.
KAVGA KAMERADA!
Koridordaki kavganın hem stat kameraları, hem de Spor Şube kameralarınca kayıt edildiği öğrenildi. Gölemcinin raporu ise merakla bekleniyor. Ancak bazı futbolcuların olayı yatıştırmak için itiş kakışta yer aldığı iddiaları da ortaya atıldı.
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