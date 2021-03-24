Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Lider Beşiktaş, puan kaybı yaşamak istemediği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 buçuk saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile idmanı tamamladı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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