Beşiktaş kazandı Sivasspor sevindi

Ziraat Türkiye Kupası finalinin 2-0’lık Beşiktaş galibiyeti ile sonuçlanmasından sonra Sivasspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Konferanslar Lig’i elemelerinde mücadele etmeye hak kazandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 23:00
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Süper Ligi 65 puanla 5’inci sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş’ın Antalyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etmesiyle adını UEFA Avrupa Konferanslar Ligi elemelerine yazdırdı.

Beşiktaş’ın Türkiye Kupası şampiyonluğu ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig’inde, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor Konferanslar Lig’inde ülkemizi temsil edecekler.

Demir Grup Sivasspor , UEFA Konferanslar Lig’inde mücadele edeceklerini şu paylaşımla kutladı:


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