Beşiktaş kazandı Sivasspor sevindi
Ziraat Türkiye Kupası finalinin 2-0’lık Beşiktaş galibiyeti ile sonuçlanmasından sonra Sivasspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Konferanslar Lig’i elemelerinde mücadele etmeye hak kazandı.
Süper Ligi 65 puanla 5’inci sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş’ın Antalyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etmesiyle adını UEFA Avrupa Konferanslar Ligi elemelerine yazdırdı.
Beşiktaş’ın Türkiye Kupası şampiyonluğu ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig’inde, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor Konferanslar Lig’inde ülkemizi temsil edecekler.
Demir Grup Sivasspor , UEFA Konferanslar Lig’inde mücadele edeceklerini şu paylaşımla kutladı:
Avrupalı Yiğido ¦??? pic.twitter.com/wbivcqklnd— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 18, 2021
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül'den 'anket' açıklaması
- Antalya'da kabin sapığını böyle yakaladılar!
- Memleket Partisi'nin şarkısı belli oldu
- Bodrum'da mavi bayraklı plajda şoke eden anlar
- Şişli’de can pazarı! İlk görüntüler geldi
- Ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi hastanelik oldu
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
En Çok Okunan Haberler
- Peker Hadi Özışık ile olan görüşmesini paylaştı
- Avrupa ordusunda “Truva atı” tartışması
- Erdoğan'ın o açıklamadan haberi yokmuş
- Büyük sızıntı doğrulandı: İşte çalınan bilgiler
- Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber: İptal ettiler
- Diploma tartışmasında yeni gelişme
- Ceyhan'dan itiraz: Ters etki yapabilir
- Topluca zil zurna sarhoş olma çağrısı yapıldı
- Yandaşa 20 milyonluk konak ihalesi
- Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı ortaya çıktı