Beşiktaş, lidere hazırlanıyor!
Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas çalışmalarının yanı sıra dar alanda oyun ve kontrol idmanı gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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